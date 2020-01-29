Журналист RT серьезно пострадала в сирийском Идлибе

Дамаск, 29 января. Корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни серьезно пострадала в сирийском городе Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб).

Журналистка готовила репортаж о складах с оружием, которые боевики бросили при отступлении. Во время проведения съемок один из снарядов взорвался. Девушка сразу же была госпитализирована в городе Хан-Шейхун. В настоящее время ее везут в государственную больницу Хамы, передает RT.

Напомним, что большая часть сирийской провинции Идлиб по-прежнему контролируется террористическими группировками. Боевики регулярно осуществляют атаки на позиции сирийской правительственной армии и на мирные города.

Ранее сообщалось, что боевики намерены остановить наступление сирийских войск в Идлибе, в очередной раз сфальсифицировав химатаку. Съемочная группа скандально известной НКО «Белые каски», которая профессионально занимается производством подобных фейков, уже прибыла в Идлиб на создания постановочного ролика. По словам сирийского правозащитника Ахмада Казема, боевики хотят обвинить сирийскую армию в применении химоружия против мирных жителей и спровоцировать новый удар западных стран по Сирии.