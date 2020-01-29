Цеков предупредил участников марша в Крым о серьезном отпоре в случае нарушения законов РФ

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев заявил, что участники «марша достоинства в Крым» не будут показывать паспорта при пересечении российско-украинской границы. Сенатор от Крыма Сергей Цеков предупредил о серьезном отпоре со стороны России в случае перехода границы участниками акции с нарушениями законодательства РФ.

В декабре прошлого года экс-депутат Рады Рефат Чубаров сообщил о запланированном пешем марше на Крымский полуостров с территории Украины. Акцию назвали «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Украинский политик Мустафа Джемилев высказал мнение, что «марш достоинства» на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников. Он утверждает, что впереди колонны необходимо отправить не молодых людей, а «тех, кто уже пожил». По словам депутата Рады, поход на Крым должен стать «исключительно мирной акцией», без применения оружия.

Однако украинский парламентарий подчеркнул, что участники марша собираются пересечь российско-украинскую границу без предъявления паспортов, так как они якобы идут «на территорию Украины».

В любом случае, по словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, при переходе украинского пограничного пункта участникам «марша достоинства» придется показывать паспорта.

«Но, если их требовать там не будут, то это однозначно чистейшей воды провокация, которая поддерживается украинским государством, в частности правоохранительными органами, — отметил Цеков в интервью Федеральному агентству новостей. — Если это мирная акция, соответствующая украинскому и российскому законодательствам, то никаких угроз в этом нет. В противном случае участники акции получат очень серьезный отпор и российскую границу не пересекут. При этом я не сомневаюсь, что они не перейдут российскую границу с нарушениями. При пересечении ими границы как рядовых граждан никаких запретов нет».

Российский политик указывает на, что в организации акции могут участвовать не только Джемилев и Чубаров, но и официальное руководство Киева.

«Для властей Украины такие действия будут чреваты серьезными осложнениями в отношениях с Россией», — пояснил член Совфеда.

Также среди участников акции могут быть личности, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, и в частности в Крым, подчеркивает сенатор.

«Так Джемилеву, Чубарову и многим другим участникам акции въезд не разрешен. Также среди них могут быть бывшие жители Крыма, которые являются нежелательными личностями на территории полуострова в настоящий момент по многим причинам. Но если Чубаров даже пересечет границу Украины с Крымом, то он сразу должен понимать, что его арестуют, так как он является участником акции блокады полуострова. Во время этой акции подрывали опоры, в результате чего Крым лишился света. Также он организовал беспорядки под зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Пусть перейдет, но его арестуют и подвергнут серьезному судебному разбирательству», — рассказал сенатор.

Напомним, российская сторона считает идею марша провокацией. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал организаторов похода не нарушать законы РФ и провести акцию на территории Херсонской области Украины.