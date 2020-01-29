Минфин оценил расходы на реализацию объявленных Путиным социальных мер

Москва, 29 января. Дополнительные расходы на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным социальные меры составят 4,128 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что на соцподдержку выделят беспрецедентный объем финансирования ― 4,128 трлн рублей, из них 3,77 трлн рублей — средства федерального бюджета, 0,358 трлн рублей — бюджетов субъектов.

«Как и ожидалось, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет — 1,39 трлн рублей и выплаты материнского капитала — 1,233 трлн рублей», — сообщил министр.

Глава Минфина РФ добавил, что поправки в бюджет будут представлены до 11 февраля 2020 года. В текущем году на реализацию послания будет выделено 383,3 млрд рублей. В том числе в 2020 году на поддержку малоимущих семей с детьми от трех до семи лет выделят 159,2 млрд рублей, на выплаты маткапитала ― дополнительно 122,4 млрд рублей.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают один прожиточный минимум на человека.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более миллиона россиян смогут получить материнский капитал на первого и второго ребенка в текущем году.