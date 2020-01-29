Пользователи Сети обсуждают возможную беременность молодой жены Петросяна

Москва, 29 января. Пользователи Сети обсуждают вероятную беременность жены комика Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Информация о положении женщины появилась в Telegram-канале «НеМалахов».

По мнению авторов ресурса, супруга Петросяна скрывает беременность объемной одеждой.

«У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото», — сообщил Telegram-канал.

Стоит отметить, что на снимке действительно можно увидеть округлый живот девушки. Однако, с другой стороны, она могла просто неудачно подобрать себе наряд, вследствие чего в области живота образовалась складка.

По другой версии, Брухунова набрала лишний вес, часто в своем Instagram девушка публикует снимки не самой полезной еды.

При этом версия о беременности супруги Петросяна подтверждается тем, что она подписана в соцсетях на аккаунты родильного дома и магазинов детской одежды.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что подписчики певицы Ольги Бузовой заподозрили ее в беременности. Такой вывод поклонники сделали из-за увеличившейся груди артистки, в чем можно убедиться при просмотре недавно выложенных в Instagram кадров.