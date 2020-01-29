Советник Зеленского выругался матом, получив январскую платежку за газ

Киев, 29 января. Советник президента Украины Игорь Новиков выругался матом из-за высоких цен на газ. По его мнению, виновата в этом компания «Нафтогаз Украины», а за эти ошибки теперь приходится расплачиваться простым украинцам.

По его словам, в платежных квитанциях за январь указана цена 6 тыс. 913 гривен (более 17,5 тыс. рублей)

«За ту же тысячу кубов, которая как ни крути, — вот и близко не 4650 гривен. Какого … (нецензурное слово), вполне резонно спросите вы», — написал он на своей странице в Facebook.

Советник Зеленского напомнил об обещании «Нафтогаза» и властей страны, что в январе тариф на газ составит 4650 гривен (11,8 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометр без НДС и прочих наценок. Но в итоге цены оказались на 1-2 тыс. гривен выше обещанных.

По его мнению, из-за закупок дорогого газа правительство теперь «задним числом» пересчитывает тарифы, но договоры с участниками рынка уже заключены, поэтому потребителям приходится платить по актуальной цене.

Новиков также заверил своих подписчиков, что не будет «молчать и прятаться», а открыто передаст Зеленскому «справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины». Напомним, новые гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине с 1 января. В отопительный сезон жители будут платить по 8 гривен за газ. Страховая цена «Нафтогаза » составляет более 7 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м с НДС, однако не включает траты на транспортировку.