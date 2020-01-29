Йеменские хуситы атаковали объекты саудовской нефтекомпании

Сана, 29 января. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаковали объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в саудовском городе Джизан. Об этом в среду сообщил телеканал Masirah.

Отметим, что это уже не первая атака на предприятия Saudi Aramco — крупнейшей нефтяной компании в мире. 14 сентября прошлого года хуситы обстреляли нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный в районе саудовского месторождения Хурайс. На предприятии вспыхнул сильный пожар. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман назвал произошедшее терактом.

Причиной атаки стало вмешательство Саудовской Аравии во внутренние дела Йемена. Королевство оказывает военную поддержку правительству Йемена в борьбе против мятежников-хуситов, которые попытались захватить власть в стране.

Примечательно, что Саудовская Аравия является верным союзником США на Ближнем Востоке, и объекты Saudi Aramco охранялись американскими системами ПВО, однако они оказались бессильны против маленьких беспилотников.

На данный момент на северной границе Саудовской Аравии дежурят 88 пусковых установок комплексов Patriot, из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 — PAC-3. Кроме того, у берегов королевства в Персидском заливе в то время находились три эсминца ВМС США, они оснащены системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.