Депутат ЗакС Петербурга допустил закрытие города для туристов из Китая

Санкт-Петербург, 29 января. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев заявил, что для защиты петербуржцев от китайского вируса город могут закрыть для туристов из Китая.

В понедельник комитет по развитию туризма Петербурга сообщил, что с 27 января и, как минимум, до конца февраля организованные туристические группы из Китая не будут прибывать в город на Неве в рамках безвизового режима. По словам замглавы ведомства Наны Гвичия, решение китайских властей о временной приостановке авиаперелетов граждан КНР в другие страны лишит Петербурга семи тысяч китайских туристов.

Комментируя это сообщение Федеральному агентству новостей, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев заметил, что потеря туристов из Китая в сложившихся условиях не кажется трагедией.

«Система мер профилактики по таким инфекционным заболеваниям в нашей стране и в нашем городе, в частности, работает эффективно. Она поэтапная, все зависит от очагов, от количества заболевших и так далее. На разных этапах включаются разные уровни. И один из них — это запрет въезда гражданам, прибывающим с территорий, на которых зафиксирована эпидемия заболевания. Здоровье петербуржцев гораздо важнее, чем доход от туристов. Я не вижу в этом большой проблемы», — заметил Алексей Цивилев.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал минимизировать человеческие потери от распространения в стране коронавируса 2019-nCoV.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал президент на совещании правительства в среду.

Глава государства отметил, что китайский коронавирус — это новое явление, и вопрос состоит в том, насколько Россия готова к этому вызову.

По данным Минздрава, риск завоза в Россию нового штамма коронавируса остается высоким. Более того, эксперты ведомства прогнозируют, что первые случаи заражения им будут зарегистрированы в нашей стране в феврале 2020 года.