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Депутат НС ДНР Камышов назвал поражением Зеленского отсутствие на параде Победы в Москве

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Депутат НС ДНР Камышов назвал провалом для Зеленского, если его не позовут на парад Победы

Отсутствие приглашения президента Украины в Москву на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне для Владимира Зеленского станет политическим поражением, потому что на этом мероприятии будут присутствовать лидеры ведущих мировых держав. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Зеленского могут не пригласить

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Россию на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне еще не решен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков, добавив, что однозначного ответа еще нет.

«Мне надо уточнить, я пока не готов ответить», — заявил Песков на вопрос о возможном визите Владимира Зеленского.

Депутат НС ДНР Камышов назвал провалом для Зеленского, если его не позовут на парад Победы

Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту. По словам пресс-секретаря российского президента, подобные заявления вызывают сожаление.

«Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения», — заявил Песков.

Заметим, что похожим выступлением в Польше в свою время отметился и экс-президент Украины Петр Порошенко. Он в 2015 году также попытался обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Политический провал и поражение

По мнению Александра Камышова, заявление Владимира Зеленского о том, что СССР якобы виноват в развязывании Второй мировой войны оскорбляет память подлинных героев Украины.

«Обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, сговоре с Гитлером и прочих смертных грехах президент Зеленский, видимо, не подумал, что после таких заявлений он окажется нежеланным гостем на юбилейном параде Победы в Москве. И это для президента Украины будет политическим поражением, поскольку на этом мероприятии будут присутствовать лидеры ведущих мировых держав.

Но Зеленскому некого в этом винить кроме своего спичрайтера, который написал ему выступление, и себя, поскольку именно он озвучил это оскорбительное по отношению к памяти победителей фашизма заявление», — пояснил Александр Камышов.

Депутат НС ДНР Камышов назвал провалом для Зеленского, если его не позовут на парад Победы

По словам депутата, президент Украины встал на сторону пособников Гитлера, тех, чьим лидером был Степан Бандера. Владимир Зеленский в очередной раз показал, наследником чьих идей является он сам и его окружение.

«Обидно за тех подлинных героев украинского народа, которые внесли свой вклад в великую победу и героически сражались с фашизмом и его пособниками. Мы будем им всегда благодарны за спасение от фашистской чумы и помнить их подвиг», — заключил Александр Камышов.

Ряд государств сегодня упорно пытается продавить фальсифицированную версию истории Второй мировой войны. Наиболее активно на этом поприще действует Польша — страна, в которой эта война и началась.

С 2015 года на территории Украины действует закон о декоммунизации, который запрещает использование советской символики, а также термина «Великая Отечественная война», включая и во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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