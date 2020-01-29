Депутат НС ДНР Камышов назвал поражением Зеленского отсутствие на параде Победы в Москве

Отсутствие приглашения президента Украины в Москву на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне для Владимира Зеленского станет политическим поражением, потому что на этом мероприятии будут присутствовать лидеры ведущих мировых держав. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Зеленского могут не пригласить

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Россию на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне еще не решен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков, добавив, что однозначного ответа еще нет.

«Мне надо уточнить, я пока не готов ответить», — заявил Песков на вопрос о возможном визите Владимира Зеленского.

Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту. По словам пресс-секретаря российского президента, подобные заявления вызывают сожаление.

«Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения», — заявил Песков.

Заметим, что похожим выступлением в Польше в свою время отметился и экс-президент Украины Петр Порошенко. Он в 2015 году также попытался обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Политический провал и поражение

По мнению Александра Камышова, заявление Владимира Зеленского о том, что СССР якобы виноват в развязывании Второй мировой войны оскорбляет память подлинных героев Украины.

«Обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, сговоре с Гитлером и прочих смертных грехах президент Зеленский, видимо, не подумал, что после таких заявлений он окажется нежеланным гостем на юбилейном параде Победы в Москве. И это для президента Украины будет политическим поражением, поскольку на этом мероприятии будут присутствовать лидеры ведущих мировых держав. Но Зеленскому некого в этом винить кроме своего спичрайтера, который написал ему выступление, и себя, поскольку именно он озвучил это оскорбительное по отношению к памяти победителей фашизма заявление», — пояснил Александр Камышов.

По словам депутата, президент Украины встал на сторону пособников Гитлера, тех, чьим лидером был Степан Бандера. Владимир Зеленский в очередной раз показал, наследником чьих идей является он сам и его окружение.

«Обидно за тех подлинных героев украинского народа, которые внесли свой вклад в великую победу и героически сражались с фашизмом и его пособниками. Мы будем им всегда благодарны за спасение от фашистской чумы и помнить их подвиг», — заключил Александр Камышов.

Ряд государств сегодня упорно пытается продавить фальсифицированную версию истории Второй мировой войны. Наиболее активно на этом поприще действует Польша — страна, в которой эта война и началась.

С 2015 года на территории Украины действует закон о декоммунизации, который запрещает использование советской символики, а также термина «Великая Отечественная война», включая и во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.