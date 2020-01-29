«Пятидневку» в петербургских школах обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». ФАН-ТВ

Пятидневная школьная неделя в Петербурге — возможно ли это, а главное — нужно ли? Такую тему сегодня подняли (и даже поспорили) гости Медиагруппы «Патриот», участники пресс-конференции.
В числе спикеров депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, депутаты муниципальных округов и ЗакСа Олег Смакотин, Алексей Цивилев, Дмитрий Галашев, а также общественники и психологи.
Очень активно за «пятидневку» выступает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он убежден, что дополнительный свободный день необходим, в первую очередь, для общения школьников с родителями, нормального процесса воспитания, на которое сейчас попросту не хватает времени и сил.
«Никто никогда не спрашивал у родителей, какой объем знаний нужен нашим детям. Если мы будем просто увеличивать нагрузку на детей, мы просто добьемся ухудшения усваиваемости материала. Можно по 10 уроков в день преподавать, но мозг детей просто не будет ничего воспринимать. Необходимо дозировать информацию. Много — не значит хорошо. Можно использовать новые методики в образовании, более совершенные способы донесения информации до малыша. Но совершенно не механически, большими часами. Мне кажется, это признание неэффективности обучения, когда ты просто перегружаешь ребенка часами», — считает депутат.
Виталий Милонов предлагает внести инициативу в ЗакС, а после — провести в Петербурге общенародный референдум, чтобы жители Северной столицы (родители тех самых школьников) сами проголосовали за учебный график для своих детей.
Успешный опыт школ Москвы и специальных гимназий, перешедших на «пятидневку» — доказательство тому, что успеваемость от этого не пострадает. Кроме того, чрезмерная перегрузка на уроках негативно сказывается на здоровье детей. Однако нашлись и оппоненты. Например, Антон Морозов, замдиректора Информационно-методического центра Центрального района Санкт-Петербурга, уверен, что одним переходом на «пятидневку» комплекс накопившихся проблем не решить.
«Нет большой разницы. Можно сделать максимально неудобным обучение для ребенка в пятидневную неделю и максимально комфортным в шестидневную. Между золотыми серединами разницы практически не будет. Мое убеждение, что экстенсивные меры проблемы образования не решат. Нельзя увеличить или уменьшить нагрузку, увеличить или уменьшить количество дней, для достижения решения тех проблем, которые были озвучены сегодня: воспитательных, качественных, ни каких-либо других, только системная работа», — высказался Антон Морозов.