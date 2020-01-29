«Пятидневку» в петербургских школах обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». ФАН-ТВ

Пятидневная школьная неделя в Петербурге — возможно ли это, а главное — нужно ли? Такую тему сегодня подняли (и даже поспорили) гости Медиагруппы «Патриот», участники пресс-конференции.

В числе спикеров депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, депутаты муниципальных округов и ЗакСа Олег Смакотин, Алексей Цивилев, Дмитрий Галашев, а также общественники и психологи.

Очень активно за «пятидневку» выступает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он убежден, что дополнительный свободный день необходим, в первую очередь, для общения школьников с родителями, нормального процесса воспитания, на которое сейчас попросту не хватает времени и сил.

«Никто никогда не спрашивал у родителей, какой объем знаний нужен нашим детям. Если мы будем просто увеличивать нагрузку на детей, мы просто добьемся ухудшения усваиваемости материала. Можно по 10 уроков в день преподавать, но мозг детей просто не будет ничего воспринимать. Необходимо дозировать информацию. Много — не значит хорошо. Можно использовать новые методики в образовании, более совершенные способы донесения информации до малыша. Но совершенно не механически, большими часами. Мне кажется, это признание неэффективности обучения, когда ты просто перегружаешь ребенка часами», — считает депутат.

Виталий Милонов предлагает внести инициативу в ЗакС, а после — провести в Петербурге общенародный референдум, чтобы жители Северной столицы (родители тех самых школьников) сами проголосовали за учебный график для своих детей.

Успешный опыт школ Москвы и специальных гимназий, перешедших на «пятидневку» — доказательство тому, что успеваемость от этого не пострадает. Кроме того, чрезмерная перегрузка на уроках негативно сказывается на здоровье детей. Однако нашлись и оппоненты. Например, Антон Морозов, замдиректора Информационно-методического центра Центрального района Санкт-Петербурга, уверен, что одним переходом на «пятидневку» комплекс накопившихся проблем не решить.