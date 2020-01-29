Политолог Дудчак заявил, что Facebook и Twitter потворствуют процветанию нацизма

Москва, 29 января. Отказ Facebook и Twitter выполнять указания Роскомнадзора являются самым настоящим хамством и наглостью, считает политолог Александр Дудчак.

Эксперт считает, что руководство этих американских соцсетей прекрасно понимает, что властям РФ будет проблематично принять в их отношении действительно жесткие меры, например, заблокировать, «потому что люди привыкли пользоваться ими и начнут обвинять власти в отсутствие демократии». И понимая это, они этим нагло пользуются, уверен он.

«В любом случае, возможность для стимулирования выполнения российского законодательства есть, хотя бы штрафами воздействовать», — считает он.

Дудчак также напомнил, что эти компании действуют по двойным стандартам, используют политическую цензуру и применяют неоправданные блокировки аккаунтов неудобных для себя людей.

«Тот же Facebook вообще по-хамски себя выставляет: одних пользователей банят без предлогов, в то время как у других процветает политика фашизма и национализма, и этого не замечает ни администрация ресурса, ни ее владельцы», — уточнил он в комментарии Newinform.

Особое внимание эксперт обратил на то, что Facebook и Twitter представляют опасность для россиян, потому что владеют их личными данными.

«Это дает колоссальный ресурс для государственных структур и для корпораций США. Идет систематизация данных, а любая систематизированная информация представляет интерес для разных целей, в том числе и самых корыстных», — предупредил он.

Напомним, Facebook и Twitter не выполняют требования РКН локализовать данные россиян с 2015 года, хотя это предписано соответствующим законом, который обязывает хранить персональную информацию о гражданах на российских серверах. Администрации соцсетей проигнорировали запрос РКН. Срок, в течение которого они должны были выполнить эти требования, заканчивается уже через два дня. Если компании откажутся исполнить предписания, то в их отношении будут применены штрафные санкции.