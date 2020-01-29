Twitter ввел ограничения для аккаунта посольства РФ в Сирии по политическому заказу США

Москва, 29 января. Американская социальная сеть Twitter ввела ограничения для аккаунта российского посольства в Сирии неслучайно, это проявление информационной войны, которую ведут США против РФ. Об этом заявил глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Администрация Twitter промаркировала медиаматериалы аккаунта посольства РФ в Сирии особенным образом, скрыв их как файлы, которые могут содержать информацию деликатного характера. Примечательно, что на опубликованных фотографиях изображены дипломаты в костюмах, а американская соцсеть замаркировала медиафайлы как какое-то порно, однако официального объяснения этому не дала.

Антон Бредихин в беседе с журналистом издания «ПолитРоссия» подчеркнул: этот факт наглядно свидетельствует о том, что США продолжают вести информационную войну против Российской Федерации, и это совершенно реальная вещь. Кроме того, американцы воюют на Ближнем Востоке за собственное влияние и доступ к чужим ценным ресурсам. По словам эксперта, Вашингтон сформировал прочный союз с террористами в регионе.

«В итоге США подключили к противодействию РФ свои социальные сети: Twitter и Facebook. Эти компании находятся под полным контролем американских спецслужб. Мы говорим о том, что против России ведется самая настоящая, явная информационная война», — подчеркнул собеседник издания.

Он заметил, что многие крупные американские социальные сети и поисковики, в том числе Facebook, Google, Twitter, находятся под контролем американского истеблишмента. Через американские соцсети идет попытка повлиять на дальнейшее развитие политической ситуации внутри России, заметил Антон Бредихин. По его словам, важно понимать, что «такие соцсети, как Twitter и Facebook, будут важным инструментом организации несанкционированных массовых мероприятий, митингов».

«Тут нужно понимать, что такие соцсети, как Twitter и Facebook, будут важным инструментом организации несанкционированных массовых мероприятий, митингов. Всплеска активности иностранных кураторов и их агентов влияния можно ожидать в преддверии выборов в Государственную думу», — резюмировал Бредихин.

Ранее юрист Виталий Серуканов призвал россиян отказаться от американской социальной сети Facebook. Он отметил, что ее администрация выполняет политическую волю Госдепа. Если точка зрения пользователя не совпадает с официальной позицией Госдепа США, то его заблокируют, предупредил юрист.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал позицию Серуканова, обратив внимание на тот факт, что соцсеть стала мощнейшим оружием пропаганды США против России.