Вирусологи обнаружили антитела, способные бороться с коронавирусом

Пекин, 29 января. Китайские вирусологи полагают, что эффективные против атипичной пневмонии антитела, можно использовать в борьбе против нового коронавируса 2019-nCoV.

Речь идет об антителе CR3022, которое способно подавлять SARS — вирус, вызывающий атипичную пневмонию.

«Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка», — говорится в научной статье, опубликованной на сервисе BioRxiv.

Ученые полагают, что, если создать удачную комбинацию из CR3022 и других антител, можно будет разработать эффективную вакцину, которая положит конец пандемии, передает НСН.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Жертвами инфекции в КНР уже стали более 130 человек, при этом случаи заражения уже были зафиксированы в других странах, в том числе и в США.

Президент РФ Владимир Путин призвал принять все необходимые меры, чтобы минимизировать риск переноса опасного вируса на территорию России. Глава государства заверил, что правительство, Минздрав и Роспотребнадзор сделают все, чтобы не дать заразе распространиться.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России пока не было зафиксировано ни одного случая поражения коронавирусом 2019-nCoV, однако риск сохраняется. На данный момент усилено наблюдение за эпидемиологической ситуацией, активизирован контроль на пунктах пропуска на границе РФ, отработаны действия врачей на случай обнаружения этого вируса.