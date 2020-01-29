Скабеева ответила на слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Москва, 29 января. Украина живет в «выдуманном мире», заявила телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова экс-президента страны Леонида Кравчука о якобы встрече Сталина с Гитлером.

В своем Telegram-канале журналист назвала высказывание бывшего украинского лидера сенсацией.

«Но не потому что Сталин и Гитлера встречались — никогда этого не было; а потому, что мы видим, в каком выдуманном мире живет сейчас Украина», — отметила Скабеева.

Она также добавила, что в Киеве сочиняют «удобную для себя версию истории», не задумываясь об адекватности заявлений.

«И даже Кравчук так увлекся, что просто не понимает, как дико всё это выглядит со стороны», — считает телеведущая.

Напомним, экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал о «встрече Сталина с Гитлером» в эфире программы «60 минут». По его словам, встреча состоялась во Львове и имела определяющее значение для развязывания Второй мировой войны. Таким образом Кравчук пытался объяснить высказывание действующего президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР за начало войны.

Позже экс-президент Украины отметил, что не гарантирует достоверность своих слов, поскольку «не видел лично архивного документа», а информацию о встрече Гитлера и Сталина узнал из СМИ.

Публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление Кравчука, напомнил бывшему лидеру о его коммунистическом прошлом, передавало Федеральное агентство новостей. Кравчук, занимавший пост секретаря по идеологии ЦК коммунистической партии Украины, по мнению Вассермана, должен прекрасно знать историю.