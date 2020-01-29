В партии «Яблоко» назревает революция

Борьба за власть внутри московского РОДП «Яблоко» и объявление выборов председателя столичного отделения нелегитимными не только доказывают наличие раскола в политическом объединении, но и ставят под сомнение правомочность выбора на должность Николая Рыбакова — федерального главы партии. Что произошло в Москве в ноябре 2019 года и какие будут последствия для «Яблока», разбиралось Федеральное агентство новостей.

Скандал в московском отделении

В ноябре 2019 года московское отделение «Яблока» провело конференцию, в повестку которой входило не только решение управленческих и рабочих вопросов, но и ставился вопрос выбора нового председателя. В выдвижении на главный управленческий пост структурного подразделения приняли участие 15 кандидатов. В альтернативном голосовании победу одержал Сергей Иваненко (заместитель председателя федеральной партии «Яблоко» Николая Рыбакова), за которого проголосовало 56% делегатов.

Почти два месяца к кандидатуре Иваненко не было никаких претензий и отделение работало в штатном режиме. Однако 29 января СМИ сообщили о намерении членов московского «Яблока» опротестовать ноябрьские выборы.

Издание «Ведомости» сообщило, что «яблочники» Москвы требуют созвать общее собрание для перевыборов председателя. Обращение подписало 20% членов столичного отделения, что соответствует требованиям статьи 15.1.1. Устава партии. Инициатором собрания является муниципальный депутат Андрей Прокофьев. Руководство «Яблока» получит письмо 29 января.

В обращении «яблочники» указали: делегатов от первичных отделений не уведомили, что ноябрьская конференция была собрана в том числе для избрания руководства. Данный вопрос был внесен в повестку в самый последний момент. При этом в голосовании участвовали заранее согласованные кандидатуры. Состав делегатов также вызвал вопросы, многие из них не выбирались первичными отделениями (представительство партии на избирательных участках). Также было нарушено обещание руководства, которое заявляло о выборе председателя общим собранием, а не конференцией. По словам Прокофьева, аппарат партии «воспроизвел сам себя», а остальных членов «разделил по сортам». Право голоса фактически дали сопартийцам от отделений, а муниципальным депутатам не обеспечили должного представительства.

«Был «мухлеж» с квотными (избираются от отделений) и внеквотными (представительство мундепами) делегатами», — заявил «Ведомостям» Прокофьев.

Сам Сергей Иваненко отрицает какие-либо нарушения и считает, что выборы прошли легитимно.

Инициатор общего собрания затронул серьезную тему — соответствие выборов председателя актам и Уставу партии. Это ставит под сомнение легитимность полномочий не только Сергея Иваненко, но и всего регионального отделения «Яблока», а также влияет на выборы федерального председателя Рыбакова. Чтобы разобраться, кто прав и к каким последствиям это приведет, необходимо обратиться к Уставу партии, регламентирующему внутренние избирательные процессы.

Одна партия, две правды

Позиция Иваненко имеет право на существование. В соответствии с главой 15 Устава партии «Яблоко», Региональный совет (высший коллегиальный управляющий орган в регионе) имеет полномочия по выбору типа и формы проведения избирательного процесса — голосование через созыв конференции либо через общее собрание.

Разница заключается в количестве участников голосования. На конференцию структурные подразделения региональной партии (местные отделения, «первички») выбирают и отправляют делегатов по норме представительства. Должно быть представлено не менее половины структурных подразделений. При голосовании на общем собрании участие принимает половина зарегистрированных членов партии регионального отделения на день созыва. В соответствии с Уставом высший орган также самостоятельно определяет порядок и процесс проведения процедуры внутренними партийными актами, включая формирование повестки, установление численности и иные условия.

Покажем процесс на упрощенном примере. Если в Москве было бы 10 местных отделений и 100 «яблочников», то на конференцию должно прийти не менее 6 делегатов для выбора председателя. На общее собрание же должно было прийти не менее 51 члена партии. Это важный нюанс, к которому мы вернемся позже.

Так как московский Региональный совет принял решение провести в ноябре именно конференцию, то в голосовании участвовали избранные структурными подразделениями делегаты. Внутренними актами вполне могла быть установлена численность делегатов от отделений («квотников») и муниципалов (внеквотников). Как были распределены места в голосовании, узнать невозможно, так как это внутренние документы, не обязательные для открытой публикации. Могло ли руководство партии сместить баланс делегатов в пользу «квотников»? Предположительно, да, Устав технически не запрещает, он лишь говорит о представительстве. То есть позиция Иваненко и тех, кто его избрал, основана на Уставе и на первый взгляд вполне легитимна.

Однако и депутаты, обжалующие процесс выбора председателя, тоже правы. Есть основания полагать, что решение провести выборы посредством конференции, несмотря на демократичность процесса, нарушило права других членов партии на выражение собственной политической воли, выбора своего представителя в управленческом аппарате и формирования политической повестки. Налицо и нарушение регламента выборов — внесение в повестку вопроса, о котором делегаты должны были знать заранее. Фактически причинен ущерб партии, нарушены принципы, заложенные в главе 3 Устава партии и статьи 8 ФЗ №95 от 11.07.2001 года «О политических партиях». Это важно в контексте данного обещания провести общее собрание и публично поднятой проблемы представительства мнения большинства сопартийцев.

Объясняем почему небольшой ремаркой. В 2017 году в Москве прошла муниципальная избирательная кампания, в которой деятельное участие принял «яблочник» Максим Кац. Он привел в «Яблоко» около 200 человек. Под его руководством и благодаря созданному вместе с Дмитрием Гудковым проекту «Объединенные демократы» партия получила представительство в 51 районе города из 125. Мундепами стали 176 человек. Избранные политики во многом поддерживают политику Каца, который, в свою очередь, имеет лидерские амбиции и планирует стать председателем РОДП «Яблоко» в столице, о чем сам неоднократно заявлял. Но, к удивлению, сторонников Каца в партию приняли, но не зарегистрировали. Фактически руководство регионального отделения получило выгоду в виде представительства, но ничего не предоставило взамен, ограничив людей в правах. А это важно, так как из Устава следует (статья 15.1.2.), что правомочными собрания и конференции считаются лишь в том случае, если в них участвуют зарегистрированные члены партии.

Это значит, что в случае проведения общего собрания Иваненко мог бы не получить пост председателя РОДП «Яблоко» столицы. Многие мундепы и «яблочники», и так считающие руководство московского отделения нелегитимным, поддержали бы Каца. А это имело бы весомые последствия. Иными словами, Иваненко помогли стать председателем, отстояв интересы узкого круга лиц, а не партийного большинства, проведя выборы в форме конференции.

«Много долек» одного «Яблока»

Обратим внимание, что ноябрьские выборы председателя московского «Яблока» прошли в преддверии декабрьского общего съезда партии, на котором политики должны были выбрать федерального главу политического объединения. На главный партийный пост претендовало несколько сильных кандидатов: Николай Рыбаков, Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова. За тремя претендентами внутри партии стоят три конкурирующие политические силы с собственными интересами. Нюансы пояснял сам Максим Кац в интервью журналистам.

Слабунова считается умеренным политиком, поспособствовавшим запуску рабочих процессов и перемен внутри партии. У нее сильное представительство, но недостаточное. Рыбаков — консерватор. Шлосберг — реформатор, способный дать «Яблоку» новый курс развития и реструктуризировать аппарат политического объединения. За данным политиком стоит большинство «яблочников». Он вполне мог выиграть. По словам Каца, в аппарате решили свергнуть Слабунову, но выбор сделали в пользу Рыбакова, так как напор Шлосберга сочли опасным.

И это решение понятное, вряд ли бы из-за реформ псковского политика верхушка «Яблока» захотела бы терять деньги, влияние и насиженные места. Решение в пользу Рыбакова было вынесено заранее, а «архитекторы демократических процессов» просто помогли избрать нового председателя, оттеснив конкурента.

Можно прийти к выводу, что Иваненко — специально поставленная фигура. Напомним, что, в соответствии с Уставом, на съезд партии также выделяют делегатов от регионов для голосования за нужных кандидатов. По данным СМИ, Иваненко и сам консерватор — союзник Рыбакова, а во время голосования на съезде партии в декабре всячески помогал провести процедуру таким образом, чтобы победу одержал Рыбаков.

«Маленькая партийная революция»

Мундеп Андрей Прокофьев — инициатор процесса обжалования выборов председателя РОДП «Яблоко» в Москве — создает опасный прецедент и усиливает внутреннюю конфронтацию, которая может привести к большому скандалу и перевыборам федерального главы партии.

Поднимая тему нелегитимности выборов и нанесенного ущерба, партии может быть дан старт процессу остановки деятельности московского отделения вышестоящей партийной инстанцией до момента решения конфликта. А это может закончиться переизбранием председателя в соответствии со статьей 10.9 Устава. И в таком случае высока вероятность заступления на должность Максима Каца — союзника Льва Шлосберга.

В свою очередь, это может послужить импульсом для пересмотра выборов председателей РОДП «Яблоко» в других регионах России. Более того, решение съезда партии, где был избран Николай Рыбаков, также может быть поставлено под сомнение, так как делегатов могли отправлять неправомочные коллегиальные управляющие органы партии. Учитывая заявление Каца, что избирательный процесс Рыбакова был похож на режиссуру, такой сценарий не стоит списывать со счетов. Есть вероятность, что в результате скандала и «маленькой партийной революции» место Рыбакова займет Шлосберг.

В конечном итоге мы можем прийти к неутешительному выводу: «Яблоко» является демократичным объединением лишь на словах. По факту они занимаются тем, в чем пытаются обвинить федеральные власти: узурпируют власть и отстаивают интересы узкой группы лиц ради собственной выгоды, влияния и бюджета.