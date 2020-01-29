Эрдоган выдвинул США условие по поставке истребителей F-35

Анкара, 29 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выполнить свои обязательства в рамках контракта на поставку истребителей-бомбардировщиков F-35. Турецкий лидер подчеркнул, что Вашингтон должен передать Анкаре новые истребители или вернуть деньги.

«США либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем», — пояснил Эрдоган.

Он также добавил, что сделка с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400 завершена. По его словам, Анкара не намерена отказываться от приобретенных С-400.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры для срыва сделки, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Кроме того, Вашингтон угрожал Турции отменой поставок новейших истребителей F-35. Позднее в Белом доме заявили, что США продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено из-за поставок российских ракетных комплексов С-400.

В свою очередь власти Турции заявили, что Анкара может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35, если США заблокируют поставки своих самолетов.