МИД Сирии потребовал осудить «сделку века» Трампа из-за нарушения международного права

Дамаск, 29 января. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от международного сообщества осудить предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении сирийского ведомства.

«Сирия требует от международного сообщества осудить пренебрежительную американскую позицию в отношении международного права, подтвердить резолюции <…> об обеспечении законных прав палестинского народа», — говорится в сообщении МИД Сирии.

Накануне Трамп представил «сделку века», которая якобы призвана разрешить палестино-израильский конфликт. План главы Белого дома предполагает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а столицей палестинского государства будет Восточный Иерусалим. По словам Трампа, Израиль поддержал этот план, а Палестина присоединится к нему в будущем.

Однако президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя план Трампа, заявил, что Иерусалим не продается, а предложение США палестинский народ выкинет в «мусорную корзину истории».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжает изучать так называемую «сделку века», которая была подготовлена в администрации Белого дома. Песков подчеркнул, что Россия продолжает быть участником ближневосточной пятерки и при необходимости готова делать все возможное для того, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке.