Политики и педагоги разошлись во мнениях об отмене шестидневки в школах

В среду, 29 января, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась дискуссия на тему «Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы шестидневной учебной недели. Как повышенная нагрузка сказывается на здоровье школьников? Что лучше для ребенка — лишний выходной или меньшее количество уроков на буднях? Московский опыт пятидневки». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие видные общественные деятели России и Петербурга, политики, ученые и педагоги.

Первым слово взял депутат Государственной думы Виталий Милонов. В своей речи он заявил о губительности для детской психики обязательного посещения школьных занятий в течение шести дней в неделю. При таком режиме у родителей совершенно не остается времени на воспитание, а преемственность поколений нарушается. Однако введение пятидневной учебной недели для школьников не должно быть «спущено сверху» — это должны решить родители учеников на всенародном референдуме.

Заместитель директора Информационно-методического центра Центрального района Санкт-Петербурга Антон Морозов занял взвешенную позицию, предложив системный подход к организации времени школьников и в случае действительной необходимости перевода их на пятидневку.

«Тем не менее, физической разницы между двумя этими графиками я не наблюдаю: в конце концов можно убрать шестой день и загрузить оставшиеся пять так сильно, что ученики просто взвоют. С другой стороны, если равномерно распределить учебную нагрузку по шести дням, то они будут настолько легки и приятны, что каких-либо последствий для здоровья ребенка не обнаружит даже самый заботливый родитель. Если сделать все грамотно, разницы между графиками не будет», — считает Морозов.

По мнению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева, вопрос о переходе на ту или иную форму учебной недели должен решаться на самом первичном уровне — родительскими собраниями в каждом конкретном учебном заведении.

«Это не должно быть отдано на откуп чиновникам, иначе они попутно заполонят расписание школьников уроками ПДД и обучением религиозной культуры», — заявил депутат.

Директор центра родительской культуры «Светлица» и мать десяти детей Ольга Лукоянова рассказала, что ее дети настолько устают после школьных занятий, что у них совершенно не хватает сил на прогулки и живое общение со сверстниками — вместо этого они общаются при помощи гаджетов. Поэтому Лукоянова предлагает пересмотреть не только сам учебный график, но и смысловую наполняемость изучаемых детьми предметов, убрав из них все лишнее и сократив время на их освоение.

«В частности, это касается разного уровня подготовки детей к школе — некоторые, как например, большинство детей мигрантов, очень плохо знают русский язык, и учителям приходится тратить в целом на обучение всего класса намного больше времени, нежели если бы ученический состав был целиком из тех, для кого наш язык родной. В этой связи стоило бы обратить внимание на создание подготовительных классов для таких ребят, чтобы они своим незнанием самых азов не задерживали обучение тех, кто находится далеко впереди них», — считает директор центра родительской культуры «Светлица».

Алексей Чернеевский, кандидат философских наук и семейный психолог, также озабочен чрезмерным увлечением гаджетами и социальными сетями подрастающим поколением. По мнению специалиста, подобные забавы следует ограничить, и этой цели послужит шестидневная учебная неделя — по его мнению, так у детей остается меньше времени на всякие глупости. Для облегчения же жизни учеников вместо введения пятидневки следует правильно организовать учебное время — таким образом, чтобы ребята могли больше отдыхать между уроками.

Депутат муниципального образования «Волковское» Дмитрий Галашев также выступил за шесть учебных дней — у многих детей есть внеклассные занятия, кружки и секции, которые они посещают как раз после уроков. Если количество обязательной школьной нагрузки увеличится, у них просто не останется на это времени — к тому же последние уроки будут усваиваться учениками намного хуже.

«Если руководствоваться подобной логикой, можно вообще все семь дней в неделе сделать учебными, — не согласился Милонов. — Вообще я хотел бы предложить тем чиновникам и депутатам, что хотят заставить детей учиться в шестидневку, самим выходить на работу в субботу».

По словам члена парламента, медики находятся в ужасе от того поражения психики, которое получают школьники, учащиеся шесть дней в неделю. В качестве образцовой Милонов привел советскую образовательную систему, которая базировалась как раз на пятидневке.