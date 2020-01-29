СК РФ опубликовал видео с места убийства ростовского депутата Алабушева

Ростов-на-Дону, 29 января. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства депутата ЗакСа Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.

Следователи осмотрели дом погибшего депутата. Расследованием занимается первый отдел по особо важным делам.

Тела Алабушева и его супруги были найдены 28 января в собственном доме Зернограде. Сотрудники СК РФ рассматривают личную неприязнь в качестве мотива преступления.

Алабушева избрали депутатом ЗакСа в сентябре 2018 года, он погиб в возрасте 64 лет.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что депутат и его жена были убиты в первой половине дня. Их обнаружил водитель, которого отправили домой к Алабушеву.

Позднее мужчину, которого сочли причастным к гибели депутата, нашли мертвым.