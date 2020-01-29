Президент ЦАР и дипломаты РФ обсудили российский контрпроект по отмене оружейного эмбарго

Банги, 28 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обсудил с делегацией РФ российский контрпроект по снятию оружейного эмбарго.

В переговорах приняли участие заместитель директора Департамента международных организаций МИД России и ответственный по делам об отмене оружейного эмбарго в отношении ЦАР Микаэл Агасандян, а также посол РФ в ЦАР Владимира Титоренко.

Напомним, в январе минувшего года СБ ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по продлению на год санкций и оружейного эмбарго в отношении ЦАР. 23 октября на саммите Россия — Африка Туадера обратился к ООН с просьбой отменить введенное в 2013 году оружейное эмбарго. По его словам, группировки боевиков в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому легитимные власти не могут возвратить себе контроль над всей территорией страны.

В ходе переговоров Титоренко уточнил, что контрпроект РФ требует отмены эмбарго на все легкие вооружения, включая 100-миллиметровое артиллерийское оружие, гранаты и все виды бронетехники, которые должны укрепить вооруженные силы ЦАР и дать им большую мобильность.

По его мнению, данный проект и результаты голосования членов Совбеза ООН по этому документу дадут ясно понять, кто на самом деле хочет мира и стабильности в ЦАР, кто хочет помочь стране реализовать Хартумское соглашение, укрепить вооруженные силы республики, помочь властям восстановить контроль над всей территорией государства.

«Тот, кто будет голосовать против российского проекта, — это тот, кто не хочет мира или стабильности», — подчеркнул он.

Помимо встречи с главой ЦАР, российские дипломаты также провели переговоры с министром обороны и реструктуризации армии Мари-Ноэль Кояра и министром иностранных дел Сильви Байпо-Темон. На повестку была вынесена тема доставки оружейной техники в Центральноафриканскую Республику.