Россию и Японию объединит рыба

Москва, 29 января. В 2015 году группа приморских компаний «Доброфлот» (АО «Южморрыбфлот») впервые вместе с японскими рыбаками организовала промысел в открытой части Мирового океана. То есть за пределами исключительной экономической зоны России и Японии.

Такое сотрудничество расширяет возможности обеспечения продовольственной безопасности России. И развивать его можно по целому ряду промыслов. Российские и японские рыбаки могли бы вести совместное освоение тихоокеанского кальмара, анчоуса, тихоокеанской сардины, скумбрии и других объектов, которые добываются в японских и российских экономических зонах, а также в прилегающих районах Мирового океана.

С 2015 года российский плавзавод «Всеволод Сибирцев» принимает у японских рыбаков необработанный сырец для глубокой переработки в Мировом океане и дальнейшей доставки отечественной рыбопродукции на российский берег. В 2018 году объем сдачи достиг пикового значения в 8800 тонн. В 2019-м объемы сократились (6600 тонн) по причине пассивности японских рыбаков. И это вызывает беспокойство российской стороны, которая надеется на продолжение сотрудничества в будущем.

Несмотря на снижение объемов вылова в 2019 году, российско-японское сотрудничество — это тот редкий случай взаимодействия предприятий, когда японцы выступают в роли поставщиков необработанного сырья, а более технологически развитое российское производство — в роли производителей, выпускающих продукцию глубокой переработки для поставки на внутренний российский рынок.

Правительство Японии и Росрыболовство назвали это примером уникального сотрудничества двух стран по совместному освоению ресурсов Мирового океана.

27–31 января 2020 года президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов прилетит в Токио с предложением о расширении сотрудничества России и Японии по совместному освоению водных биоресурсов и создании условий взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия российских и японских ассоциаций рыбаков.

Рыболовный промысел на Дальнем Востоке — не просто способ добычи водных биоресурсов. Это инструмент двусторонней дипломатии России и Японии, созданный более 150 лет назад.