Гарантированный пенсионный план увеличит пенсии россиян на десятки тысяч рублей

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — это государственная программа, предложенная Минфином и Центробанком РФ, которая призвана перезапустить систему формирования накопительной пенсии и позволить гражданам России самим позаботиться о своей обеспеченной старости.

Если все пойдет, как задумано, ГПП поможет в среднем ежемесячно добавлять россиянам пенсионного возраста прибавку к пенсии в 16,5 тысячи рублей. А в идеале — прибавка может превысить 30 тысяч рублей в месяц. Впрочем, доплаты в десятки тысяч рублей, скорее всего, будут доступны пенсионерам только в достаточно богатых регионах, таких как Москва. Данные приводит консалтинговая компания FinExpertiza.

Также, оговариваются экономисты, чтобы ГПП заработал (а программу планируется ввести в действие уже в 2021 году), должны быть соблюдены определенные условия, касающиеся общего состояния российской и мировой экономики, а также налогового режима. Кроме того, ГПП предусматривает достаточно высокий уровень финансовой грамотности участников.

Что такое ГПП, и с чем его, как говорится, едят, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Что такое ГПП

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — это программа Минфина и Центробанка, концепция которой была представлена в прошлом году. Если говорить по-простому, ГПП — это возможность работающим россиянам выгодно и безопасно откладывать деньги на свою будущую накопительную пенсию. Данные о солидных доплатах к страховой пенсии, которые приводят экономисты (те самые дополнительные десятки тысяч рублей в месяц) рассчитаны, исходя из предположения, что люди будут годами и даже десятилетиями при поддержке государства копить себе на пенсию. Расчет велся, исходя из допущения, что гражданин в течение 30 лет будет отчислять на свою будущую пенсию не менее 6% ежемесячного дохода.

Шестипроцентные отчисления кстати, согласно ГПП, будут освобождены от части налогов. Вообще для участников программы, а также для ответственных работодателей, побуждающих своих работников включиться в программу, предусмотрены серьезные преференции, как налоговые, так и в плане защиты пенсионных вкладов.

Как ГПП защитит деньги россиян

Согласно концепции, деньги участников ГПП будут вложены в выгодные активы, что принесет вкладчикам солидную доходность, но при этом надежно защищены от неожиданностей рынка. Будут действовать несколько видов страхования, планируется также отрегулировать отношения граждан с пенсионными фондами (подразумевается, что таких фондов будет много, чтобы людям было из чего выбрать).

При этом ГПП — программа полностью добровольная, как по части выбора фонда, так и по размеру взноса и периодичности пополнения пенсионного счета. Ну, а если гражданин разуверится в ГПП, у него будет возможность забрать свои деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. По тому, какой процент россиян рискнет вступить в эту программу, требующую определенной финансовой грамотности, станет ясно, насколько граждане доверяют экономическому курсу правительства.