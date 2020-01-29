«Сделка века» Трампа может лишить палестинцев собственного государства

Москва, 29 января. Предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта может только обострить отношения между Израилем и Палестиной. Такое мнение в среду выразил востоковед Борис Долгов.

Востоковед пояснил, что «сделка века» Трампа на самом деле учитывает интересы лишь одной стороны — Израиля. Формально она преследует цель создать независимое государство Палестина. Однако на деле, напротив, лишает ее суверенитета, пишет «ПолитРоссия».

Согласно плану, палестинцам отойдут лишь крохотные клочки земли, общая площадь которых намного меньше тех территорий, которыми они обладали раньше. Кроме того, Палестина лишится выхода к побережью Средиземного моря, Мертвого моря и берегу реки Иордан, а ее столицей станет не восточный Иерусалим, а всего лишь предместье древнего города Абу-Дисе, где нет никаких святынь.

Разумеется, такой подход не может устраивать Палестину. И если американцы теперь начнут продавливать свой план, то могут спровоцировать новый виток арабо-израильского конфликта.

«Вполне возможно, что это приведет к обострению противостояния между палестинской и израильской стороной, и особенно это касается сектора Газа. Можно сказать, что Вашингтон сознательно провоцирует Палестину начать новую войну», — отметил Долгов.

Напомним, что на днях Трамп сообщил о подготовленной его администрацией «сделке века» — плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Президент США предложил вдвое увеличить территорию Палестины и оказать помощь Рамалле по созданию государства. Израиль же получит контроль над всей территорией Иерусалима, который станет официальной столицей еврейского государства. Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже согласился с его планом. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «сделку века» легализацией аннексии Израилем палестинских земель.