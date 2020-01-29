ПНС Ливии готовит наступление, принимая от Турции боеприпасы и технику

Москва, 29 января. Турецкое судно выгружает в порту Триполи, контролируемом так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, боеприпасы, технику и личный состав. Об этом сообщило издание Аl-Marsad.

По данным СМИ, военный корабль прибыл в столичный порт 28 января, доставив для нужд ПНС Ливии танки, грузовики и боевиков.

Телеканал al-Arabiya передавал, что в порту пришвартовалось два турецких судна — «Газиантеп» и «Кыдиз». Обеспечением безопасности при выгрузке занимались Силы сдерживания «МВД» ПНС и группировка «Бригада ан-Наваси». По информации журналистов, техника и боеприпасы были переброшены на военно-воздушную базу «Митига».

Таким образом, Турция вновь стала поддерживать ПНС Ливии, скомпрометировавшего себя связями с террористами. Анкара доставляет в Триполи огромное количество сил и средств, чтобы обеспечить наступление войск ПНС.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с национальным лидером России Владимиром Путиным о необходимости урегулирования конфликта в североафриканской стране.

После встречи президенты призвали воюющие стороны к перемирию. С 12 января благодаря международному авторитету Путина в Ливии действует режим прекращения огня.

Своей поддержкой ПНС Ливии Турция ставит под удар достигнутые договоренности.