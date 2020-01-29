Американская журналистка рассказала подробности переброски сирийских боевиков в Ливию

Триполи, 29 января. Американская журналистка Линдси Снелл рассказала подробности переброски боевиков из вооруженных формирований Сирии в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Снелл выступила в эфире ливийского телеканала 218TV. Она рассказала подробности о сирийских наемниках в Ливии, о которых ранее уже сообщало Федеральное агентство новостей. Снелл подтвердила, что боевиков рекрутируют в Сирии на территории Африна. Анкара предлагает боевикам зарплату в 2 тысячи долларов за отправку в Ливию.

Кроме того, Снелл рассказала и новые подробности переброски сирийских боевиков в Ливию. По словам журналистки, Турция выдает сирийским наемникам на пунктах сбора сотовые телефоны с сим-картами и с 300 турецкими лирами на счете для того, чтобы турецкие кураторы могли отслеживать их звонки и набирать новых рекрутеров.

«И если не хочешь ехать в Ливию, а мы знаем, кто хочет, то ты можешь и сам заработать несколько сотен долларов, и тебе необязательно ехать в Ливию», — объяснила Снелл принцип действия турецких властей.

Ранее сообщалось, что Анкара уже перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков сирийских вооруженных группировок. Еще 1,8 тысячи террористов из Сирии проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи.

ФАН сообщал, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из числа группировок «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». 25 декабря минувшего года стало известно, что Турция отправила в Ливию 200 террористов. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.