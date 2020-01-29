Армия Хафтара несет потери в результате нарушения перемирия со стороны ПНС Ливии

Абу Курайн (Ливия), 29 января. Силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и воюющие на их стороне протурецкие боевики нарушили перемирие, открыв огонь по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Абу Курайн.

Огонь велся из крупнокалиберных артиллерийских орудий. Как сообщают пользователи в Twitter, в больницу города Сирт прибыло 10 карет скорой помощи с ранеными и убитыми бойцами ЛНА. Точное количество погибших и пострадавших пока не уточняется. Отметим, что Ливийская национальная армия по-прежнему соблюдает режим тишины.

Ранее стороны по инициативе России заключили друг с другом временное перемирие. Москва также устроила прямые переговоры между главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром на предмет заключения постоянного перемирия. Документ так и не был подписан, поскольку стороны не достигли соглашения по ряду условий ЛНА. Однако Хафтар заявил, что готов вновь посетить Россию для продолжения межливийских переговоров. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его миротворческие усилия.

