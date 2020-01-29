ПНС готовится к провокации в Ливии, выселяя жителей деревни аль-Хиша

Триполи, 29 января. Группировки Правительства национального согласия (ПНС) продолжают выселять жителей ливийской деревни аль-Хиша из домов, угрожая оружием. Об этом сообщают в среду пользователи социальной сети Twitter.

Сообщается, что выход жителей достиг 70%. ПНС готовится к наступлению, в связи с чем предпринимает ряд провокаций. Так, бандформирования выселяют жителей домой и занимают их жилища.

Напомним, прошедшая 19 января в немецкой столице конференция стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в РФ. В переговорах на российской площадке участвовали представители ЛНА и ПНС Ливии.

12 января благодаря усилиям Москвы в Ливии впервые за долгое время установилось перемирие, которое по-прежнему соблюдается ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. Берлинская конференция по Ливии не имела ошеломительных успехов, как прошедшая встреча в Москве, подчеркивали политики и эксперты.

После встречи в российской столице Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарил лидера РФ за миротворческие усилия. Говоря о результатах берлинской конференции, профессор МГУ Александр Вавилов указал на то, что она свидетельствует об очевидной несостоятельности европейского варианта урегулирования ситуации в североафриканском государстве.