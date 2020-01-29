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Шенгенские визы с начала февраля 2020 года будут выдаваться по новым правилам

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Шенгенские визы с начала февраля 2020 года будут выдаваться по новым правилам

Правила получения виз в страны Шенгенского соглашения изменятся со 2 февраля 2020 года. Изменения коснутся в том числе россиян — визу можно будет оформить на пять лет.

Что такое шенгенская виза

Шенгенской называют визу, которая дает право кратковременного посещения 26 стран, в том числе 22 стран Европейского Союза. Это страны, подписавшие Шенгенский визовый кодекс (Визовый кодекс ЕС).

Как изменятся правила выдачи виз со 2 февраля

Принципиальных изменений в правилах получения виз не будет. Новые правила призваны облегчить процесс получения виз для граждан всех стран, в том числе для россиян. Однако преференций, которые раньше были у жителей Северо-Запада при оформлении финской визы, больше не будет. Отныне соискателям придется собирать весь пакет документов, предоставлять информацию о цели поездки и о месте проживания, более ответственно относиться к вопросу страховки, предоставлять сведения о доходах или собственности и так далее. Однако, как пообещали петербуржцам представители Финляндии, серьезных трудностей новые правила не создадут.

Как изменится стоимость виз

Консульский сбор за оформление шенгенских виз со 2 февраля 2020 года вырастет на 20 евро: с 60 до 80 евро.

Для детей от шести до 11 лет сбор увеличится на пять евро: с 35 до 40 евро.

Дети до шести лет, как и прежде, от визового сбора будут освобождены.

Подорожает ли Шенген для россиян

К счастью, россиянам не придется платить за визу больше, она, как и прежде, будет стоить 35 евро. Напомним, сертифицированные визовые центры, а также турфирмы берут за оформление дополнительную плату (в Петербурге финский визовый центр, например, дополнительно взимает более 27 евро).

Кстати, помимо России сбор за шенгенскую визу в 35 евро останется для граждан следующих стран: Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии, Молдавии, Сербии, Украины, Черногории.

Одно из самых привлекательных новшеств — возможность получить многократную шенгенскую визу, которая будет действовать до пяти лет

За сколько времени до поездки можно подать заявку на визу

Раньше заявку принимали не более, чем за три месяца до поездки (для многократной визы — не более, чем за три месяца до первой поездки). Теперь этот срок возрастает до полугода, то есть планировать путешествие можно заранее. Самый поздний срок подачи заявки на визу — за две недели до поездки. Впрочем, визовые центры за дополнительную плату могут оформить визу в экспресс-режиме — буквально за три дня.

Кстати, со 2 февраля 2020 года в большинстве стран будут приниматься электронные заявки на шенгенские визы.

Как получить шенгенскую визу на пять лет

Одно из самых привлекательных новшеств — возможность получить многократную шенгенскую визу, которая будет действовать до пяти лет (раньше срок действия многократных виз, как правило, не превышал трех лет). Дело в том, что новшества изначально были рассчитаны на людей, которые много путешествуют по Европе, а пятилетняя виза резко повышает привлекательность такого времяпрепровождения.

Однако пятилетняя шенгенская виза предоставляется не автоматически. Срок действия многократных виз начинается от года, но те, кто много путешествует и не нарушает европейские законы, с февраля получат возможность получать в том числе пятилетние визы.

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