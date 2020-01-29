Шенгенские визы с начала февраля 2020 года будут выдаваться по новым правилам

Правила получения виз в страны Шенгенского соглашения изменятся со 2 февраля 2020 года. Изменения коснутся в том числе россиян — визу можно будет оформить на пять лет.

Что такое шенгенская виза

Шенгенской называют визу, которая дает право кратковременного посещения 26 стран, в том числе 22 стран Европейского Союза. Это страны, подписавшие Шенгенский визовый кодекс (Визовый кодекс ЕС).

Как изменятся правила выдачи виз со 2 февраля

Принципиальных изменений в правилах получения виз не будет. Новые правила призваны облегчить процесс получения виз для граждан всех стран, в том числе для россиян. Однако преференций, которые раньше были у жителей Северо-Запада при оформлении финской визы, больше не будет. Отныне соискателям придется собирать весь пакет документов, предоставлять информацию о цели поездки и о месте проживания, более ответственно относиться к вопросу страховки, предоставлять сведения о доходах или собственности и так далее. Однако, как пообещали петербуржцам представители Финляндии, серьезных трудностей новые правила не создадут.

Как изменится стоимость виз

Консульский сбор за оформление шенгенских виз со 2 февраля 2020 года вырастет на 20 евро: с 60 до 80 евро. Для детей от шести до 11 лет сбор увеличится на пять евро: с 35 до 40 евро. Дети до шести лет, как и прежде, от визового сбора будут освобождены.

Подорожает ли Шенген для россиян

К счастью, россиянам не придется платить за визу больше, она, как и прежде, будет стоить 35 евро. Напомним, сертифицированные визовые центры, а также турфирмы берут за оформление дополнительную плату (в Петербурге финский визовый центр, например, дополнительно взимает более 27 евро).

Кстати, помимо России сбор за шенгенскую визу в 35 евро останется для граждан следующих стран: Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии, Молдавии, Сербии, Украины, Черногории.

За сколько времени до поездки можно подать заявку на визу

Раньше заявку принимали не более, чем за три месяца до поездки (для многократной визы — не более, чем за три месяца до первой поездки). Теперь этот срок возрастает до полугода, то есть планировать путешествие можно заранее. Самый поздний срок подачи заявки на визу — за две недели до поездки. Впрочем, визовые центры за дополнительную плату могут оформить визу в экспресс-режиме — буквально за три дня.

Кстати, со 2 февраля 2020 года в большинстве стран будут приниматься электронные заявки на шенгенские визы.

Как получить шенгенскую визу на пять лет

Одно из самых привлекательных новшеств — возможность получить многократную шенгенскую визу, которая будет действовать до пяти лет (раньше срок действия многократных виз, как правило, не превышал трех лет). Дело в том, что новшества изначально были рассчитаны на людей, которые много путешествуют по Европе, а пятилетняя виза резко повышает привлекательность такого времяпрепровождения.

Однако пятилетняя шенгенская виза предоставляется не автоматически. Срок действия многократных виз начинается от года, но те, кто много путешествует и не нарушает европейские законы, с февраля получат возможность получать в том числе пятилетние визы.