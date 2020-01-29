Особый батальон: кто бросал штандарты поверженного врага на Параде Победы в 1945 году

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать материалы спецпроекта «Дед Победы», посвященного участнику первого Парада Победы, ветерану Алексею Кужильному. В этот раз мы рассказываем об особом сводном батальоне, в шеренгах которого прошел наш герой по брусчатке Красной площади 24 июня 1945 года.

Кульминацией Парада Победы в июне 1945 года стал выход особого сводного батальона из двухсот бойцов, который нес штандарты и знамена поверженной нацистской Германии. Знамена, как известно, были брошены к Мавзолею на Красной площади. Эта идея была своего рода продолжением суворовских традиций: именно в войсках генералиссимуса Александра Суворова не раз демонстрировали пренебрежение к знаменам поверженных врагов, бросая их во время торжественных церемоний к ногам победителей.

Особый сводный батальон наполовину был сформирован из солдат и офицеров, совсем недавно вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Вторую половину составляли военнослужащие дивизии Дзержинского. Впрочем, многие бойцы этой второй половины тоже были фронтовиками. Например, командир особого батальона старший лейтенант Дмитрий Вовк. В дивизии имени Дзержинского он к моменту Парада Победы был командиром дивизионной роты почетного караула. В ноябре 1941 года Вовк также был участником исторического Парада на Красной площади. Воевал, участвовал в обороне Москвы.

Любопытный факт: как и наш герой, Алексей Кужильный, Дмитрий Вовк был родом из Донбасса. А местом его рождения в документах значился… Нью-Йорк. Но не мегаполис в Соединенных Штатах, а поселок в окрестностях Горловки. В нем в начале XX века жило много иностранных специалистов. Сейчас это поселок Новгородское.

Годы спустя, после Парада Победы, подполковник в отставке Дмитрий Григорьевич Вовк вспоминал: сразу после того, как ему было объявлено, что он возглавит особый батальон, военный комендант Москвы Кузьма Синилов вышел с ним во двор и лично показал, как надо будет бросать знамена. Синилов взял в руки и с силой кинул заранее подготовленную двухметровую деревянную распорку от палаток.

Старший сержант Федор Легкошкур, которому выпало нести личный штандарт Гитлера, врученный за «особые заслуги» 1-й танковой дивизии СС, был переведен в дивизию Дзержинского в 1943 году. До этого был дважды ранен и контужен. В составе Сухумской дивизии войск НКВД воевал на Северном Кавказе, за что был награжден орденом Славы III степени.

Солдат, только что прибывших с мест боев в Европе, разбавили дзержинцами главным образом потому, что на войне некогда было заниматься строевой подготовкой и на первых репетициях дело у вчерашних фронтовиков шло неважно.

Кстати, сами репетиции проходили на поле Центрального аэродрома, где был выстроен макет мавзолея.

«На первой репетиции нас построили в шеренги по росту, — вспоминает наш герой Алексей Кужильный. — В первой шеренге шли настоящие богатыри. Правофланговым, с личным штандартом Гитлера, — старший сержант Федор Легкошкур. У него рост был под два метра. За ними шагали те, кто пониже, я — на правом фланге в седьмой шеренге. Все мы были в одинаковой новой форме, в касках и кожаных перчатках, все молоды и чем-то похожи друг на друга. Наверное, потому, что лица наши светились радостью и счастьем: наконец-то наступила долгожданная Победа!».

Под командованием опытного командира Дмитрия Вовка фронтовики быстро обучались строевой науке. Тренировались с уже упомянутыми палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метра. Как вспоминал кавалер двух орденов Славы Сергей Шипкин, нагрузки были серьезными.

«Нас муштровали как новобранцев, гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20–25 лет, и огромная радость победы брала верх над усталостью. Занятия шли на пользу, и мы искренне благодарны были ребятам из дивизии Дзержинского, которые помогали нам после фронта вспомнить строевую подготовку», — рассказывал Сергей Шипкин.

По воспоминаниям еще одного солдата особого батальона, фронтовика Ивана Назарова, во время одной из репетиций кто-то из наблюдающих генералов сделал замечание солдатам: «Что это вы знамена фашистские складываете перед Мавзолеем? Их швырять надо!». Солдаты, конечно, с таким замечанием охотно согласились и потом уже на Параде Победы вкладывали все свое презрение к поверженному врагу в этот символичный бросок фашистских знамен и штандартов к подножию Мавзолея.

Не все солдаты сразу поняли суть возложенной на них миссии. Известно, что упоминавшийся уже старший сержант Федор Легкошкур поначалу отказывался нести врученный ему гитлеровский штандарт. Объясняли это по-разному. Кто-то из его товарищей считал, что дело в скромности фронтовика. (Как видно из его дальнейшей биографии, он действительно был скромным человеком, после войны трудился плотником в городе Обнинске, где мало кто из горожан знал о том, что знаком с участником исторического парада).

Кто-то вспоминал фразу Легкошкура: «Не хочу руки марать этой мерзостью». Офицерам пришлось провести разъяснительную работу с фронтовиками. Позднее Федор Легкошкур вспоминал: «Штандарт, который я нес, тяжелый. Надежно было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию я его пронес по площади. А когда подошли к Мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь...».

Экзамен солдаты особого батальона сдавали 21 июня, за три дня до Парада Победы, лично маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Георгий Константинович остался доволен. В конце репетиции он искренне поблагодарил: «Ну, комбат, сделайте так же или еще лучше в день парада». Как мы знаем из истории, солдаты не подвели командующего Парадом Победы.

Добавим также, что в истории Парада Победы есть спорные эпизоды. В частности, есть расхождения в воспоминаниях о том, куда бросали фашистские штандарты. Кто-то из историков утверждает, что прямо на брусчатку у подножия Мавзолея. А вот герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный вспоминает, что для знамен и штандартов была сооружена специальная деревянная решетка. Некоторые исследователи истории Великой Отечественной войны считают: сделано это было для того, чтобы не осквернить святое для советских людей место, другие — чтобы не бросать штандарты в лужи, поскольку во время парада шел дождь.

Кроме того, до сих пор не подтверждена красивая легенда о сожженных на берегу Москва–реки перчатках, в которых солдаты держали фашистские штандарты.

«Мы, выполнив свою миссию, которую позже назовут исторической, ушли в сторону моста через Москву–реку, — рассказал ветеран Кужильный. — Оттуда грузовики доставили нас в часть. Был праздничный обед, а потом все получили увольнение в город — до утра. Куда пошли? Конечно же, на Красную площадь, где ликовал народ, вспыхивали разноцветные лучи прожекторов и красочные фейерверки».

Федеральное агентство новостей посвятит Параду Победы 1945 года и участию в нем Алексея Кужильного отдельный материал. Мы также надеемся, что 95–летний ветеран сможет получить квоту на участие в параде на Красной площади в юбилейном 2020 году и постараемся помочь ему в исполнении такой благородной мечты.