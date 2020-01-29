Москва, 29 января. Народный артист России Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой Екатериной Трофимовой.

Экс-супруга музыканта призналась, что после воссоединения пара уже успела обвенчаться.

«На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали», — рассказала Трофимова в комментарии StarHit.

Женщина отметила, что они с Кузьминым планируют свадьбу. Торжество может состояться уже в текущем году.

Кузьмин и Трофимова развелись в 2018 году. Брак стал третьим для музыканта и продлился 17 лет. При этом Трофимова моложе Кузьмина на 27 лет. В ноябре 2019 года стало известно о воссоединении Кузьмина и Трофимовой.

Ранее брат Кузьмина Александр в подробностях рассказал одну историю из молодости, связанную со звездой российской эстрады Аллой Пугачевой. В восьмидесятые Кузьмин встречался с Пугачевой. Роман был настолько бурным, что исполнительница решила сделать возлюбленному шикарный подарок — ключи от новой машины «Жигули». Однако после расставания Пугачева потребовала вернуть подарок. Кузьмина же такой поворот событий оскорбил, он привез ей деньги и смыл их в унитаз. По словам брата артиста, Пугачева после ссоры с певцом вылавливала деньги из унитаза.