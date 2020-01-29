Путин поблагодарил экс-членов правительства за работу в сложных условиях

Москва, 29 января. Правительство Дмитрия Медведева работало в непростых условиях. Сложностей было много, но несмотря на это, было сделано много важных вещей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Разумеется, на 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много полезных вещей для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал глава государства и поблагодарил бывших членов кабмина за совместную работу.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Пост главы кабинета министров президент предложил занять Михаилу Мишустину, занимавшему в тот момент пост главы Федеральной налоговой службы. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что решение уйти в отставку Медведев принял самостоятельно после того, как Владимир Путин поставил новые задачи, в том числе по поправкам в Конституцию РФ в ходе послания Федеральному собранию.