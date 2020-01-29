Голикова доложила Путину о риске проникновения коронавируса в Россию

Москва, 29 января. Случаев заражения новым коронавирусом в России не зафиксировано, однако риск его проникновения в страну существует. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Она напомнила, что Кабмин РФ в конце декабря 2019 года предпринял ряд шагов по предотвращению заболевания. В частности, усилено наблюдение за эпидемиологической ситуацией, активизирован контроль на пунктах пропуска на границе РФ, отработаны действия врачей на случай обнаружения этого вируса. Помимо этого, указала Голикова, проработаны вопросы экстренной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

«За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из заболевших коронавируса не обнаружено», — доложила она главе государства.

Напомним, в конце ушедшего года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Очаг заболевания был зафиксирован на рынке морепродуктов. Медики предварительно идентифицировали, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в КНР достигло почти 6 тысяч человек, из них более 130 скончались.