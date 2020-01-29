Инвесторы начали финансировать Соболь в обход Навального

Москва, 29 января. Юрист признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь обрела новых спонсоров. Об этом становится понятно после изучения данных сайта ФССП, где указано, что соратница блогера Алексея Навального погасила большую часть долгов.

По информации ведомства, Соболь на данный момент имеет задолженность только в 300 тысяч рублей, имевшийся же ранее штраф за организацию незаконных акций размеров в 1,23 миллиона рублей уже выплачен, сообщают «Народные новости».

Сотрудники ФБК неоднократно заявляли, что вся их деятельность ведется исключительно за счет пожертвований. По их словам, погашение штрафов осуществлялось тоже из этих средств.

Однако огромный размер штрафов, которые соратники Навального все же умудряются оплачивать, и слабая поддержка ФБК со стороны населения наталкивают на мысль о наличии у «оппозиционеров» богатых спонсоров. Так считает главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

«На эти пожертвования невозможно содержать людей в ФБК, выплачивать зарплаты, да еще и многомиллионные штрафы платить. Мне кажется, адекватные люди должны это понимать», — отметил Осташко.

Он также пояснил, как на самом деле финансируется деятельность ФБК.

«Оплата штрафов за митинги изначально закладывается в бюджет мероприятий, которые финансируются различными крупными спонсорами. Как мне кажется, эти крупные спонсоры имеют иностранное происхождение», — предположил журналист.

По мнению Осташко, Соболь в такой ситуации пытается выстроить финансовую независимость от Навального.

«В последнее время Соболь активно пытается продвигать себя как отдельную личность — не как «подпроект» Навального, а как самостоятельный проект», — отметил он.

Журналист подозревает, что Соболь уже обзавелась собственными инвесторами.

«Если Леша начнет требовать слишком много денег или выходить из-под контроля, у них будет другой вариант. Соответственно, как я подозреваю, у Соболь появились свои крупные спонсоры, которые готовы гасить за нее долги», — сказал Осташко.

Кроме того, он подчеркнул, что схемы получения «оппозиционерами» денег непрозрачны, поэтому их происхождением должны заниматься правоохранительные органы.