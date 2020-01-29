Минобороны РФ назвало лицемерием слова Помпео о действиях России в Сирии

Москва, 29 января. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал лицемерием слова главы Госдепартамента США Майка Помпео о действиях России в Сирии.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон «обеспокоен» ситуацией в сирийском Идлибе. По его словам, действия России и Сирии якобы «препятствуют установлению перемирия в Идлибе».

Конашенков отметил, что каждое поражение террористов в Сирии вызывает чувство «обеспокоенности» в Вашингтоне.

«Все нравоучения Госдепа по Сирии и «обеспокоенности» якобы страданиями «мирных жителей» выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев», — пояснил он.

Представитель Минобороны РФ также добавил, что американская сторона хранила молчание, когда террористы из Идлибской зоны деэскалации начали масштабное наступление на позиции Сирийской арабской армии, которое сопровождалось артиллерийскими ударами по жилым домам мирных жителей Сирии.

«Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе», — подчеркнул Конашенков.

Напомним, в 2017 году Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В 2018 году три зоны деэскалации перешли под контроль властей Сирии. Идлибская зона деэскалации остается под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.