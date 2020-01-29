Путин высказался о ситуации с распространением коронавируса



Москва, 29 января. Человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, должны быть минимизированы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.

Глава государства напомнил, что каждый год практически во всех странах мира, в том числе и в РФ, к сожалению, есть жертвы от гриппа и пневмонии.

«Поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал Путин.

Глава государства также обратился к острой теме распространения нового коронавируса.

«Его специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову», — подчеркнул он.

Президент заверил, что правительство, Минздрав и Роспотребнадзор сделают все, чтобы «это не стало неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы».