Минобороны РФ сообщило об уничтожении армией Сирии десятков орудий в Идлибе

Москва, 29 января. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики во время обороны и наступления в провинции Идлиб уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, полсотни пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так официальный представитель военного ведомства России прокомментировал слова американского госсекретаря Майка Помпео, заявившего об испытываемом в дипломатическом ведомстве США «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» сирийского Идлиба.

По словам Конашенкова, в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских военных на границе зоны деэсклации Идлиб ликвидированы и захвачены восемь танков, более 15 боевых машин пехоты, почти полсотни пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь джихад-мобилей. Кроме того, было уничтожено четыре ударных дронов и десятки артиллерийских орудий разных калибров.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в том, что боевики, которыми руководят группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России), постоянно нарушают договоренности о прекращении огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.