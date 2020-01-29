Эрдоган назвал «сделку века» Трампа легализацией аннексии Израилем палестинских земель

Анкара, 29 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал план президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, так называемую «сделку века».

«Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир, это усилия сделать все так, что дело закончено. План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае не приемлем. Это план сводит на нет все права палестинцев и легализует израильскую оккупацию», — заявил турецкий лидер.

Накануне Трамп представил «сделку века», которая якобы призвана разрешить палестино-израильский конфликт. План главы Белого дома предполагает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а столицей палестинского государства будет Восточный Иерусалим.

Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя план Трампа, заявил, что Иерусалим не продается, а предложение США палестинский народ выкинет в «мусорную корзину истории».

Военный эксперт Сергей Простаков высказал мнение, что «сделка века» Трампа приведет к новому конфликту и обеспечит США присутствие на Ближнем Востоке. При этом «сделка» лоббирует интересы израильской стороны, лишая Палестину части территории и водных ресурсов, отметил эксперт.