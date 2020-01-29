Сирия, 29 января. Сирийская армия освободила два поселения в Идлибе от джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». В Хасаке курдские боевики вербуют юношей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укрытиям джихадистов на юго-западе провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обменялись ударами с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», потеряли один бронированный автомобиль и несколько человек.

Армия Турции и союзные силы: в Алеппо потеряли трех бойцов ранеными и убитыми в результате снайперской атаки со стороны боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Курдские вооруженные формирования: взяли на себя ответственность за снайперскую атаку в зоне контроля турецкой армии на севере Алеппо, в Хасаке насильно завербовали несколько человек в отряды самообороны.

«Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир»: заявила об уничтожении бронированного автомобиля САА и убийстве нескольких военнослужащих в Идлибе, обменялись ударами с правительственными силами в Латакии.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции в горных районах продолжаются боестолкновения. Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» разместили на подконтрольном им медиаресурсе сообщение о контрнаступлении на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Аль-Хадад и на склонах высоты Аль-Акрад. Подразделения сирийской армии открыли по опорным пунктам радикалов ответный огонь. Напомним, что горные районы провинции находятся под контролем радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 и в последствии основанного ими альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок с 2011 года. Сложность в освобождении региона представляет то, что ключевой город Кабана расположен на склонах Курдских гор, откуда боевики ведут огонь по опорным пунктам армии и мирным поселкам. Выгодное расположение позволяет джихадистам наносить ракетные удары по базе ВКС РФ «Хмеймим», а естественный ландшафт склонов гор с большим количеством пещер используется боевиками в качестве укрытия во время авиаударов ВВС Сирии.

Провинция Алеппо

Курдские боевики из числа «Сил освобождения Африна» (отдельно действующее на севере Алеппо крыло «Демократических сил Сирии») взяли на себя ответственность за вылазку в зоны контроля протурецких групп в районе поселка Шерава, а также за убийство двух бойцов и ранение другого. Как сообщает портал Afrin Activists, бойцов ночью атаковали с укрепленных огневых точек снайперы. Курдских боевиков также подозревают в минировании автомобиля в соседнем городе Джераблус, при подрыве которого вчера пострадал один мирный житель.

Вертолеты ВВС Сирии совершили вылет в западную часть провинции и нанесли точечные удары по позициям джихадистов в районе поселков Рашидин и в окрестностях деревни Аль-Анбар, как передает медиаресурс Step News.

Провинция Идлиб

Медиаресурсы боевиков «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявляют, в результате обстрела укреплений сирийской армии в районе Абу-Джариф и Тель-Масьяф был подбит бронированный автомобиль и ранены несколько военнослужащих. Радикалы также заявляют, что остановили наступление сирийской армии у поселения Тель-Хатра.

По информации военно-аналитического Telegram-канала «Вестник Дамаска», сирийская армия после столкновения с группами джихадистов освободила населенный пункт Тель-Дабс. При штурме САА понесла потери в численном составе, также боевиками был захвачен БМП.

Генштаб сирийской армии объявил, что за последние несколько дней в ходе операции «Заря в Идлибе» от группировок боевиков были освобождены 29 населенных пунктов провинции. Согласно брифингу Министерства обороны РФ, российской частью Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Среди них 19 и 17 случав приходятся на Латакию и Идлиб, турецкая часть комиссии насчитала только 26 фактов провокаций.

Провинция Хасака

В административном центре провинции городе Хасака боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд с целью принудительной вербовки юношей и девушки в свои ряды. Как передает агентство Alk Habour, в ходе рейда боевики забрали несколько молодых людей для прохождения курса обучения в учебно-тренировочном лагере. Принудительные вербовки были и раньше визитной карточной SDF, однако в рамках новой кампании по набору новобранцев, боевики забирают людей десятками из городов и поселков. Ряды «Демократических сил» значительно поредели после начала операции «Источник мира» турецкой армией 9 октября 2019 года. И значительная часть потерь SDF в личном составе была вызвана даже не боевыми действиями, а ростом количества случаев дезертирства, когда к турецкой границе бежали целыми отрядами, бросая оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.