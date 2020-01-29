Милонов: чиновники-воры украли у детей пионерию



Санкт-Петербург, 29 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против шестидневной учебы в петербургских школах, призвал провести общегородской референдум о ее отмене, а также поднял вопрос о необходимости возвращения идеологии в образовательный процесс.

Парламентарий принял участие в круглом столе «Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы шестидневной рабочей недели», который прошел 29 января в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Виталий Милонов заявил: 95% людей считают, что дети должны учиться не больше, чем взрослые работают, потому что учеба для них то же, что и работа для взрослых. А шестидневная рабочая неделя изнашивает организм, предупреждают медики.

«Шесть дней в неделю дети вынуждены учиться, поскольку очень много предметов и часов по ним, но это количество, к сожалению, не перерастает в качество», — заметил депутат.

Милонов напомнил, что школы отказались от воспитательной функции, но и родителям некогда воспитывать своих детей, если они учатся шесть дней.

«Как родителям воспитывать ребенка, если он в свой единственный выходной трупиком лежит, отходя от шести дней учебы? И в результате детей воспитывают соцсети, поп-культура, идеология консьюмеризма», — сказал парламентарий.

Он убежден, что образование в школе должно не только давать знания, но и воспитывать.

«Ребенок не может без идеологии. Когда он входит в мир, ему нужны направляющие маяки, он будет идти за яркими, сильными идеями. Либо мы их даем, либо (клоун, символ компании McDonald’s. — Прим. ФАН) Роналд Макдоналд», — считает Милонов.

В связи с этим депутат предложил провести в Петербурге всенародный референдум за отмену шестидневки в школах города, а на уровне Госсовета он считает необходимым принять идеологию современного российского образования.