Нюша выложила откровенное фото и заинтриговала фанатов новой песней

Москва, 29 января. Известная певица Нюша выложила в Instagram эротическое фото, на котором она позирует в стильном черном купальнике. Фанаты оказались в восторге от красоты девушки и ее стройной фигуры, однако некоторых гораздо больше заинтересовал ее комментарий к снимкам.

«Этот город не спит, дразнит твой аппетит», — написала исполнительница, тут же породив слухи о готовящейся к выходу новой песне.

Отметим, что Нюша уже фотографировалась в этом купальнике. При этом певица решила предстать перед подписчиками без макияжа. Обычно интернет-пользователи весьма критично относятся к подобным экспериментам, однако в данном случае остались вполне довольны. Они отметили естественную красоту Нюши, которой не нужны тени и помада.

Впрочем, красота иногда становится источником неприятностей. Так, например, звезда рассказала, что в юности до нее домогался продюсер. Мужчина не прикасался к ней, а просто смотрел, несмотря на то, что начинающей звезде было неприятно. Этот случай с ней произошел в 12–13-летнем возрасте, рассказала Нюша.

Настоящее имя Нюши — Анна Шурочкина. Она выступает в жанрах поп и современный R&B. Певица также имеет некоторый киноопыт. Девушка снималась в сериалах «Универ», «Люди Хэ» и фильме «Друзья друзей». Кроме того, она озвучивала мультфильмы «Ранго», «Смурфики», «Снежная королева» и «Семейка Крудс».