Коротченко назвал самый сильный аргумент Шойгу в борьбе с фальсификацией истории ВОВ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о борьбе ведомства с попытками очернить Россию и фальсифицировать историю Великой Отечественной войны. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает необходимым проведение международных военно-исторических конференций по истории ВОВ, куда нужно приглашать «вменяемых» экспертов из западных стран.

В своей речи военный министр заверил, что ведомство в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнет вести борьбу с теми, кто пытается искажать историческую правду.

Таким образом, Шойгу отметил, что МО РФ продолжит публиковать рассекреченные документы из архивов военного периода. К 9 Мая на сайте ведомства появятся новые интерактивные разделы «Память народа», будут обновлены проекты «Полководцы Победы» и «Салюты освобождения», уточнил глава Минобороны.

Игорь Коротченко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что России нужно «неуклонно и железобетонно доказывать свою историческую правоту» мировой общественности.

«Рассекреченные документы из архивов Минобороны — это самый сильный аргумент. Это связано с тем, что против архивных документов невозможно спорить, так как это не статьи и не интерпретации, а факты, — подчеркнул Коротченко. — Кроме того, это живая история, которая лучше всего свидетельствует о том, что происходило и как. Поэтому я думаю, что рассекречивание документов — мероприятие исключительно важное. Сейчас рассекречивается серия документов, где рассказывается, как встречали Красную армию и радовались ей».

С другой стороны, необходимо проведение международной военно-исторической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, утверждает собеседник ФАН. Эффективность борьбы с искажением истории ВОВ повысится при взаимодействии с соответствующими экспертными группами на Западе.

«Существуют международные вменяемые эксперты, которые отстаивают историческую правду, а не занимаются ангажированием. Они могли бы приехать и высказать свою точку зрения, обсудив все в формате международной военно-исторической конференции», — сказал он.

По словам Коротченко, Минобороны должно уделить большое внимание этой тематике на ежегодно проводимой международной московской конференции по вопросам безопасности.

«На ней могут быть представлены соответствующие доклады. К тому же конференция соберет большое количество представителей зарубежных стран на уровне министров обороны», — добавил эксперт.

Недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре. Глава государства также посетил Израиль в пример бережного отношения к истории. По его словам, еврейское государство не дает миру забыть о трагедии Холокоста, а Россия должна поступать так же, чтобы никто не мог принизить подвиг советского народа.