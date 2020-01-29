Москва, 29 января. Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление о том, что нацистский лидер Адольф Гитлер и советский политик Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

Ранее Кравчук рассказал о якобы состоявшейся беседе двух политиков перед Второй мировой войной. Он не предоставил документов, подкрепляющих это заявление. Таким образом бывший украинский президент попытался объяснить недавнее заявление действующего главы Украины Владимира Зеленского, который во время своей речи в Польше попытался возложить ответственность за начало Второй мировой войны как на Германию, так и на Советский Союз. По мнению Кравчука, Зеленский хотел сказать, что войну якобы спровоцировал договор между СССР и Германией.

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера. Как пишет KP.Ru, бывший украинский президент объяснил, что лично не видел архивных свидетельств той встречи.

«Я читал о встрече Сталина и Гитлера во Львове напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — объяснил он.

Кроме того, украинский политик уточнил, что не ручается за достоверность слов, напечатанных журналистами.