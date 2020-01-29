Названы самые интересные регионы РФ для российских туристов

Москва, 29 января. Самыми интересными для внутреннего туризма регионами России стали Крым, Байкал, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его словам, россиянам интереснее всего было бы поехать на отдых в один из пяти упомянутых выше регионов.

«С одной стороны, все хотят посетить Крым, это прям устойчивая цифра. Если рассматривать детально социологию, соцопросы, то выясняется, что практически ровное число респондентов всех возрастов, всех социальных слоев, сфер хотели бы поехать отдохнуть в Крым», — сказал Гращенков.

Однако если рассмотреть ситуацию детальнее, то выяснится, что есть люди, которым важнее пляжный отдых. Такие в первую очередь поедут отдыхать в Крым или Сочи. Другие туристы из России отравились бы на Алтай, к Байкалу или в Санкт-Петербург.

«И, как мы полагаем, это связано с тем, что это те регионы, которые наиболее часто мелькают и в новостях, и в других медиа», — сказал Гращенков.

По его словам, большинство опрошенных во время отдыха хотели бы посмотреть культурные достопримечательности и получить новые впечатления, а не ограничиваться пляжным отдыхом.

Также он рассказал, что основной причиной, которая удерживает желающих путешествовать россиян от поездок, являются высокая стоимость отдыха и отсутствие времени. Меньше всего российских туристов беспокоит плохой сервис и недостаток комфорта.