Проханов отреагировал на заявление посольства США об «освобождении американцами» Освенцима

Коллективный Запад, в частности Соединенные Штаты, ведут против России огромную идеологическую войну. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный журналист и писатель Александр Проханов.

Переписывание истории

Посольство Соединенных Штатов в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении американцами нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Ранее дипломатическая миссия опубликовала пост в Twitter, в котором говорилось, что концлагерь был освобожден американскими солдатами. Однако позднее в посольстве все-таки уточнили, что это была ошибка.

«Вчера мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзнических войск во время Второй мировой войны и помним о шести миллионах евреев, которые погибли во время Холокоста», — говорится в сообщении.

27 января 1945 года Красная армия освободила Освенцим. Концлагерь Аушвиц, в котором с 1941 по 1945 год погибли примерно 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним из главных символов Холокоста.

Идеологическая схватка

Александр Проханов заметил, что сегодня идет огромная информационная кампания, в которую включены Россия, Соединенные Штаты, Польша и другие страны Европы. Она связана с концепцией Второй мировой войны, с ее началом и завершением.

«Это огромная идеологическая схватка. Это не просто вопрос престижа, это результат подавления ценностей, за которые сражалась Россия, сражался Советский Союз. Поэтому Запад будет явно и не явно оговорками или утверждениями сдвигать нашу советско-русскую победу на периферию исторического процесса. Эта информационная схватка будет продолжаться по всем фронтам. Не важно, касается ли это «Ленд-лиза», европейских границ. К этому надо быть готовым», — пояснил Александр Проханов.

По мнению писателя, в идее переписывания истории существует одно лукавство. История переписывается не сейчас, утверждения, что Освенцим освободили американские солдаты, а не советские, звучали еще в 1991 году, когда был разрушен Советский Союз.

«И возникли десятки новых юридически неоправданных границ. Сегодняшняя Европа — множество зыбких и неправомерных границ. Это дает основания произвольно изменять послевоенную историю. Думаю, объединение Германии породило новые границы, разрушение Югославии породило новые границы, разрушение Советского Союза породило еще большее количество границ. И с тех пор все границы Европы оказываются нелегитимными, включая Францию, Италию. Мы видим, что от Испании откалывается Каталония, опять начинает шевелиться Шотландия и Ирландия», — заключил Александр Проханов.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в социальных сетях текст, где говорилось, что концлагерь Освенцим освободили США. После того, как на эту ошибку обратили внимание немецкие читатели, журналисты заменили американцев на солдат Красной Армии и извинились за «чрезвычайно неловкую ошибку».