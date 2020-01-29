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Соловьев заявил об «убийстве Гитлера» в Париже в ответ на слова об освобождении Освенцима

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Соловьев заявил об «убийстве Гитлера» в Париже в ответ на слова об освобождении Освенцима

Москва, 29 января. Американцы изучают историю по голливудскому кино, заявил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление представительства США в Дании об освобождении Освенцима американскими солдатами.

По словам журналиста, проблема заключается в том, что американцы уверены в освобождении Европы от фашизма благодаря США.

«Так они в скором времени будут считать, что СССР <…> во Вторую мировую воевал вместе с нацистской Германией против США и Европы. И просвещенная Европа победила», — отметил Соловьев в разговоре с корреспондентом издания «Взгляд».

Он добавил, что искажение истории со стороны Вашингтона все меньше удивляет.

«Потому я не удивлюсь, если в будущем жители США будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Квентина Тарантино», — заявил Соловьев.

Ранее на заявление США в Дании отреагировало посольство РФ в Вашингтоне.

«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» — заявили российские дипломаты в Twitter.

Посольство России призвало не искажать историю об освобождении Освенцима Красной армией.

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Источник: «Взгляд»
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