Соловьев заявил об «убийстве Гитлера» в Париже в ответ на слова об освобождении Освенцима

Москва, 29 января. Американцы изучают историю по голливудскому кино, заявил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление представительства США в Дании об освобождении Освенцима американскими солдатами.

По словам журналиста, проблема заключается в том, что американцы уверены в освобождении Европы от фашизма благодаря США.

«Так они в скором времени будут считать, что СССР <…> во Вторую мировую воевал вместе с нацистской Германией против США и Европы. И просвещенная Европа победила», — отметил Соловьев в разговоре с корреспондентом издания «Взгляд».

Он добавил, что искажение истории со стороны Вашингтона все меньше удивляет.

«Потому я не удивлюсь, если в будущем жители США будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Квентина Тарантино», — заявил Соловьев.

Ранее на заявление США в Дании отреагировало посольство РФ в Вашингтоне.

«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» — заявили российские дипломаты в Twitter.

Auschwitz was liberated by Americans, according to @USAmbDenmark,@usembdenmark.

What does it mean @statedept @secpompeo? We asked you not to erase the memory of #Auschwitz liberators - #RedArmy soldiers. Now you “substitute” Soviet soldiers with????????

Shameful #WWII History Rewriting pic.twitter.com/uXreWIFMD3 — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) January 28, 2020

Посольство России призвало не искажать историю об освобождении Освенцима Красной армией.