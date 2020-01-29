Mail.ru открыла предзаказ на колонку с помощником «Марусей»

Москва, 29 января. Российская компания Mail.ru Group сообщила о выходе новой колонки «Капсула», девайс работает с голосовым помощником «Маруся» и доступен для предварительного заказа. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что колонка имеет обитый тканью корпус овальной формы. Гаджет оснащен двумя низкочастотными излучателями и одним высокочастотным, общая мощность динамиков составляет 30 ватт. Устройство базируется на голосовом помощнике «Маруся», с помощью которого владелец может быть в курсе новостной повестки дня, погоды, а также включить музыку и игры.

Колонка доступна в двух цветовых вариантах: черном и белом. Приобрести «Капсулу» можно за семь тысяч рублей. По имеющимся данным, девайс появится на рынке в первой половине этого года.

В прошлом месяце стало известно, что сотовый оператор МТС создал smart-колонку. Гаджет будет работать с голосовым помощником «Марвин», отвечать на вопросы пользователя и управлять умным домом.