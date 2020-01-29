Литовкин заявил, что бегство американских военных из Сирии говорит о бессилии США

Москва, 29 января. Бегство американских военных с блокпостов в Сирии свидетельствует о бессилии Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Информационное агентство North Press Agency опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлены пустующие контрольно-пропускные пункты американских военных на трассе М-4 в провинции Хомс. Военные США спешно покинули блокпосты после того, как в районе появились российские ударные вертолеты.

При этом ранее в западных СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что американские военные якобы отказались пропустить российский военный конвой через блокпост в провинции Хасака.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что сообщения западных СМИ о противостоянии США и России в Сирии являются частью информационной войны. Он также напомнил, что между российскими и американскими военными существует прямой канал связи, который позволяет избегать случайных конфликтных ситуаций.

«Существует договоренность между военнослужащими России и Америки о том, что регулирование любой конфликтной ситуации должно происходить в интересах обеих сторон. Каждый конфликт, который мог бы выйти за рамки этой договоренности, автоматически считался бы поводом развязывания войны. Поэтому американцы не допустят подобного, потому что боятся», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, Вашингтон обеспокоен утратой своего влияния на Ближнем Востоке, поэтому усиливает информационные атаки против России, которая стала ключевым игроком в регионе, передает «Экономика сегодня».

«Безусловно, американцам пора покидать территории Ближнего Востока. Но уходить они пока не собираются. Поэтому противники армии США будут постепенно ее оттуда выдавливать. Как только все потери на ближневосточной земле для Вашингтона станут неприемлемыми, он выведет своих солдат», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что США стремительно теряют свои позиции на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют последние события. После убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде, власти Ирака и другие страны региона отчетливо продемонстрировали, что политика США носит разрушительный характер. На этом фоне ближневосточные страны все чаще реагируют на действия Вашингтона призывом «янки, гоу хоум».