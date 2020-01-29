Вдова Караченцова озвучила последние слова актера

Москва, 29 января. Легендарный советский и российский актер Николай Караченцов перед смертью попросил жену не забывать о театре. Об этом рассказала вдова Караченцова — актриса Людмила Поргина, передает НСН.

«Его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», — вспомнила она слова мужа, выступая на вечере памяти, который состоялся в родном театре Караченцова «Ленкоме».

Коллеги знаменитого актера вспоминали о работе с ним и пели песни из его репертуара. Самым трогательным стало выступление четырехлетней внучки Караченцова Ольги, которая тоже поднялась на сцену, сообщает Пятый канал.

Отметим, что вечер памяти должен был состояться еще в октябре прошлого года, однако его перенесли на следующий год из-за смерти худрука «Ленкома» Марка Захарова. Николай Караченцов скончался в октябре 2018 года в возрасте 73 лет. По словам Людмилы Поргиной, перед смертью он строго запретил ей плакать на своих похоронах.

Караченцов является одним из самых известных советских актеров, наравне с Андреем Мироновым и Евгением Леоновым. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Старший сын», «Приключения Электроника» и «Дом, который построил Свифт».