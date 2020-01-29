Аббас Джума: Палестинцы в бешенстве от «Сделки века» Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп наконец поведал миру «свой» план (на самом деле это план его зятя Джареда Кушнера) по решению «вечного» арабо-израильского конфликта. Согласно так называемой «Сделке века», в ближайшем будущем на Ближнем Востоке должны появиться два самостоятельных государства. При этом палестинцам в течение 10 лет подарят 50 млрд долларов «на процветание» и миллион рабочих мест. При этом якобы никто никого не будет выселять, и «рай на земле» из фигуры речи превратится в реально существующее место на карте Ближнего Востока.

Вот только пока что все идет совершенно не по плану.

Ключевые пункты сделки

— Палестина обретает государственность. Ее столица будет в Восточном Иерусалиме, а территория увеличивается вдвое.

— Тут же Трамп заявляет, что Иерусалим «останется неделимой столицей Израиля». Как это вяжется с предыдущим пунктом — непонятно.

— Израиль распространит суверенитет на Иорданскую долину, а также на поселения в Иудее и Самарии.

— Безопасность Израиля в приоритете.

— Никого выселять и переселять не будут.

— За 10 лет в палестинскую инфраструктуру будет вложено 50 миллиардов долларов. В Палестине будет создан миллион рабочих мест.

— палестинские движения ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» — террористы, которые должны быть разоружены.

— Израиль в течение четырех лет не будет вести строительство на территориях, которые помечены в плане как не израильские. Однако строительство в других местах будет продолжено.

— Следить за Храмовой горой, включая мечеть Аль-Акса, будет Иордания.

— Самое главное: палестинцы должны признать, что Израиль — это еврейское государство.

Добровольная резервация

Многих, как в Палестине, так и во всем мире, возмутила карта будущего Израиля, которую Трамп выложил на своей странице в Twitter.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Пользователи соцсетей возмущены тем, что территория Палестины уменьшена на карте до размера клетки. Это искусственное образование сможет экономически и политически существовать только по милости Израиля. Разумеется, ни один палестинский лидер в здравом уме не пойдет на такое в обмен на красивые слова США о миллиардах прямых инвестиций.

Главный враг — Иран

Об этом не было сказано прямо. Тем не менее, не упомянуть Исламскую республику Трамп не смог. По его словам, «иранцы, Сулеймани и «Хезболла» хотели освободить Иерусалим — но на самом деле Иерусалим уже давно свободен».

А вот отрывок непосредственно из официального текста сделки: «Это новая глава в истории Ближнего Востока, смелые лидеры понимают, что новые и общие угрозы создали необходимость в более широком региональном сотрудничестве».

Речь идет о «смелых лидерах» тех арабских стран (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн), которые не то, что готовы и хотят сотрудничать с Израилем, а уже давно сотрудничают. Общий враг для них — Иран, где уже заявили, что будут бороться против «Сделки века».

И еще один намек из документа: «Даже если будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение между Израилем, Палестиной и другими арабскими государствами, реальность такова, что всегда будут существовать те, кто желает подорвать безопасность и стабильность».

Итого

«Сделка века» — это сделка США с Израилем. Без участия палестинцев. Такой подход уже мало кого удивляет. Конфликт в Ливии решают без ливийцев, в Сирии без сирийцев.

Неоколониализм не может не возмущать тех, кому в «мирных планах» Соединенных Штатов отведена роль тряпичных кукол, лишенных права выбора и голоса.

«Сделка века» не решит арабо-израильского конфликта, но впишет имя Трампа в историю. Об этом как бы намекает само название — «Сделка века». Ни у кого, мол, не получилось, а у Трампа получилось. Только получилось так же, как с разгромом группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в Сирии и фальшивой ликвидацией его главаря Абу Бакра аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.