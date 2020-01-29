Шойгу рассказал, как Минобороны РФ будет бороться с попытками очернить историю

Москва, 29 января. Министерство обороны РФ будет бороться с попытками очернить Россию и фальсифицировать историю, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Минобороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил Шойгу на заседании коллегии, посвященной посланию президента Федеральному собранию.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что МО РФ продолжит публиковать рассекреченные документы из архивов военного периода. К 9 Мая на сайте ведомства появятся новые интерактивные разделы «Память народа», будут обновлены проекты «Полководцы Победы» и «Салюты освобождения», добавил Шойгу.

Кроме того, министр напомнил, что в День Победы будет освящен Главный храм Вооруженных сил РФ, его строительство продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре. Путин также привел Израиль в пример бережного отношения к истории. По его словам, еврейское государство не дает миру забыть о трагедии Холокоста. И Россия должна поступать так же, чтобы никто не мог принизить подвиг советского народа.