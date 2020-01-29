Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима американцами

Вашингтон, 28 января. Посольство США в Дании признало, что допустило ошибку в своей публикации об освобождении нацистского лагеря Освенцим. Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге дипмиссии в Twitter.

«Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками», — говорится в новом посте.

Тут же дипломаты США заверили, что признают важный вклад всех союзных войск во время Второй мировой войны и помнят шесть миллионов евреев, которые погибли во время Холокоста.

В комментариях к этому сообщению один из пользователей заметил, что «ошибка» была допущена параллельно с «ошибками» польского президентов Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского,

«Это одна из самых бесстыдных попыток переписать историю, которую знает этот мир», — заметил микроблогер.

Он также напомнил американским дипломатам слова Геббельса о том, что ложь, сказанная 1000 раз, становится правдой. По его мнению, дипмиссия США ведет себя так, словно верит, что такой алгоритм по превращению вранья в правду сработает. Но на самом деле, «это просто часть атаки на память о российском вкладе в историю».

Ранее в ответ на «ошибку» в Telegram-каналах в Рунете распространили «гуманитарную помощь всем ведущим твиттеры посольств США». Пользователи подобрали американцам фото к 75-летию Победы и готовую подпись: «Рядовой Джон Смит из Чикаго и сержант Майк Ковальски из Нью-Йорка водружают американский флаг над Рейхстагом».

Напомним, Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. С 1941 по 1945 год в этом лагере смерти погибли около 1,4 млн человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев.